“غرب آسيا لكرة الطاولة” يعقد اجتماعا “مرئيا” ويناقش المرحلة المقبلة

بلال الغلاييني

عمان – يعقد مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة، والذي يتخذ له من العاصمة عمان مقرا له، اجتماعا (مرئيا) خلال الأسبوع الحالي، لمناقشة العديد من الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب ما أشار إليه الأمين العام أسامة الأسمر، حيث تبرز نشاطات الاتحاد في الفترة المقبلة كأحد أهم المواضيع التي سيتم مناقشتها، خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب بتعطيل الحركة الرياضية في دول العالم كافة.

كما يناقش المجلس أهمية تفعيل عمل اللجان المنبثقة عن الاتحاد، ودعوة كل لجنة لعقد اجتماع (مرئي) لوضع تصورات عملها وتحديد برامجها في المرحلة المقبلة، حيث تضم اللجان العديد من الشخصيات التي تحمل خبرات واسعة في مجال كرة الطاولة.

رئيس الاتحاد م. فواز الشرابي، عبر عن شكره وتقديره لأسرة الاتحاد على تعاونها الكبير مع الاتحاد ومساهمة الدول الأعضاء في انجاح مسيرة الاتحاد طيلة الفترة الماضية، والتي شهدت نشاطات واسعة من خلال اقامة البطولات الخاصة بالفرق والفردي والفئات العمرية وبطولات الأندية الأبطال، علاوة على اقامة بطولات الأمل للاعبين الواعدين.

وكان مجلس ادارة الاتحاد في جلسته الأخيرة التي عقدها في العاصمة عمان، قرر اضافة لجنة التقييم والمتابعة الى جانب اللجان العاملة الأخرى وتم تشكيل هذه اللجنة برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد الجساسي (عُمان) وضمت كلا من أروى ابو حلاوة (فلسطين) ورضا دقمسي (سورية)، وسارة المزيد (السعودية)، ومحمود العمري (الأردن)، وعادل عبدالله (العراق)، وتشكلت لجنة الحكام برئاسة عضو مجلس ادارة الاتحاد رضوان الشريف (فلسطين)، وعضوية تقي ابراهيم (البحرين)، وعلاء كناني (الأردن)، ولودي هزيز (سورية)، ونوفل الحبشي (اليمن)، وحسن العمري (قطر)، وعلاء ندى (فلسطين)، وحكمت شفيق (العراق)، وتشكلت اللجنة الفنية برئاسة عضو مجلس ادارة الاتحاد عباس وحيد (العراق) وفي عضويتها جعفر هادي (البحرين)، وزاهي ابو العسل (الأردن)، وأحمد البحر (الإمارات)، وطوني أبو عسلة (سورية)، وعبدالعزيز الطاهر (السعودية)، وعيسى كنعان (فلسطين)، وهيفي طه (العراق)، وضمت لجنة التسويق التي يرأسها عضو مجلس الإدارة علي المادح (البحرين)، كلا من ناديا رشاد (الأردن)، وعلي صابر (الإمارات)، ومحمد موصلي (سورية)، وهيا الدوسري (السعودية)، وثاني الزارع (قطر)، ومحمود أبو شرار (فلسطين)، وعمر صبري (العراق)، وتشكلت اللجنة الإعلامية، والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن المنهالي (الإمارات) الى جانب عبدالكافي الحبيش (اليمن)، ونورا العبري (قطر)، وأحمد أبو ذياب (فلسطين)، ومتعب الجوهر (السعودية)، وفاضل فرج (العراق).

اما اللجنة العلمية فقد تشكلت برئاسة عضو مجلس ادارة الاتحاد عبدالكريم المنقور (السعودية)، وضمت مجد البلوشي (الإمارات)، وديانا نعوس (سورية)، وخالد الكواري (قطر)، ومحمد سمحة (فلسطين)، وقاسم كيلون (العراق)، وعبدالحليم الدلابيح (الأردن)، وعايد الشملان (السعودية).