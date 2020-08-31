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“غرب آسيا” يؤجل اجتماعين

منذ 45 دقيقة

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عمان – الغد – أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ،عن تأجيل الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنفيذية والاجتماع العاشر للجمعية العمومية.
وكان من المقرر إقامة الاجتماعين في الثالث من أيلول (سبتمبر) الحالي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، ولكن حال ارتباط عدد من ممثلي الاتحادات الأهلية ومن أعضاء اللجنة التنفيذية بالتزامات مبرمجة مسبقا، دون عقدهما في موعدهما ليتقرر بالتالي تأجيلهما إلى إشعار آخر.

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