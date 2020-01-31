“غرب آسيا ” يعقد اجتماعا تشاوريا حول بطولة تحت 23 عاما

عمان – الغد – يعقد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم صباح يوم غد السبت في فندق كيمبنسكي – عمّان اجتماعاً تشاورياً حول بطولة منتخبات تحت 23 عاماً.

وكان الاتحاد خلال اجتماعه الأخير مع المدراء الفنيين للاتحادات الأهلية، أعلن عن عزمه لاستحداث بطولة خاصة لمنتخبات تحت23 عاماً ووفق آلية جديدة.

ولفت الأمين العام للاتحاد خليل السالم إلى أن الاجتماعالتشاوري مع ممثلي الاتحادات التي أكدت مشاركتها أو مع من يرغب بحضوره، يخصص لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالبطولة، ومنها التسويقية باعتبارها غير مغطاة من الدعم المقدم الذي يقدمه الاتحاد الدولي.

وبحسب النظام المقترح والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله الكاملة لاحقاً، فإن البطولة ترتكز على استغلال أيام فيفا ابتداءً من النصف الثاني من العام 2020 (أيلول، تشرين أول، وتشرين ثاني/2020)، (آذار، حزيران/2021) واعتماداً على عدد الفرق المشاركة.