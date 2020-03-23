“غرب إربد”: تخصيص 70 موظفا و12 الية لتوزيع الخبز

احمد التميمي

اربد – قال رئيس فريق الطوارئ في بلدية غرب اربد عمر الحناوي البطاينة ان البلدية انهت الترتيبات اللازمة لتوزيع الخبز للمواطنين في مناطق غرب اربد البالغة عدد سكانها 70 الف.

واشار البطاينة الى ان البلدية خصصت زهاء 70 موظفا من البلدية و12 الية لعمليات التوزيع في جميع مناطق البلدية.

ولفت الى وجود 21 مخبز و15 و19 صيدلية محطة مياه في غرب ستفتح ابوابها غدا الثلاثاء وتعمل على توزيعها للمواطنين دون ان يكون هناك بيع مباشر للمواطنين.

بدورها، قالت المدير التنفيذي لبلدية غرب اربد المهندسة خلود ردايدة ان البلدية ومن خلال كوادر البيئة تقوم بشكل يومي بتعقيم الشوارع بمعدل 3 مرات يوميا تحسبا من انتشار فيروس كورونا.

واكدت الردايدة ان البلدية تساند جهود الحكومة القاضي بالحد من انتشار المرض وتامين ما يلزم المواطنين الى منازلهم تجنبا من خروج المواطنين من منازلهم.

وقالت ان البلدية تلقت العديد من المبادرات من رجال اعمال ومتطوعين لتوزيع المواد الغذائية للمواطنين, الا انه لغاية الان لا يوجد اي طريقة لايجاد طريقة قانونية.

واشارت الردايدة الى ان البلدية تواصلت مع الجهات المعنية لايجاد حلول لمشاكل مربي الابقار في المنطقة وعدم قدرتهم على تصريف منتجاتهم من الحليب من خلال فتح عدد من المحال وبيعها للمواطنين عن طريق التوزيع