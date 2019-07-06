إربد.. إحالة “زفتة شوراع” إلى الجمعية العلمية لأخطاء في التنفيذ

أحمد التميمي

إربد- قرر مجلس بلدي غرب إربد احالة مشروع عطاء الخلطات الاسفلتية الفتح والتعبيد التي بلغت قيمته زهاء مليوني دينار إلى الجمعية العلمية الملكية لوجود أخطاء في التنفيذ، وفق رئيس بلديتها فائق بني عواد.

وقال بني عواد إن المجلس البلدي قرر بالاجماع إحالة كافة أعمال التعبيد إلى الجمعية لأخذ العينات وفحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وخصوصا بعد شكاوي من أعضاء البلدية بوجود خلل في التنفيذ.\

وأشار إلى أنه لم يتم صرف المبالغ المالية للمقاولين الذين قاموا بتنفيذ الخلطة الاسفلتية إلا لحين التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وخصوصا وأن هناك بعض المناطق شهدت هبوطات وتشققات.

وأكد بني عواد أن مدة الكفالة للشوارع التي تم إعادة تأهيلها سنة ستبدأ بعد الإنتهاء من تنفيذ جميع الخلطات الاسفلتية، مؤكدا أنه سيتم إرسال عينات إلى الجمعية العلمية الملكية لفحصها وفي حال عدم مطابقتها للمواصفات فانه سيتم مخاطبة وزارة الحكمة المحلي لاتخاذ الإجراء المناسب.

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