“غرسة وطن”.. مبادرة شبابية تحفيزية لزراعة ألف شجرة شهريا

معتصم الرقاد

عمان– وضعت مديرة شركة “نشامى” للتوعية السياحية الدكتورة أروى مسلم على عاتقها مسؤولية تشجير العديد من المناطق في العاصمة، بالشراكة مع الشرطة المجتمعية في العاصمة، ومجموعة من مؤسسات المجتمع المحلي والمتطوعين الشباب، من خلال التجهيز للمباشرة في المرحلة الأولى من مبادرة “غرسة وطن” لزراعة 1000 شجرة شهريا، بالتزامن مع يوم الشجرة المقبل، من خلال عدد من المتطوعين في المبادرة.

وقالت الدكتورة مسلم، إنه تم اختيار المباشرة بزراعة هذه الأشجار في منطقة دوار النزهة، بالإضافة إلى أربع حدائق عامة في نفس يوم الشجرة، وستشمل هذه الأشجار مجموعة من أشجار الزينة، وشجيرات الورد بشكل يليق بجمال العاصمة الحبيبة، وبهدف زيادة الرقعة الخضراء، وتوفير مساحات قريبة من المجتمعات المحلية، لتكون أماكن آمنة للتنزه، بدون الحاجة إلى التوجه للحدائق الكبرى التي يمكن أن تكون بعيدة عن جزء كبير من مناطق العاصمة عمان.

من حب الأردن نبتت فكرة المبادرة من قبل الدكتورة مسلم، فأطلقت “غرسة وطن”، وهي مبادرة شبابية تحفيزية لغايات دعم المجتمع المحلي، وإثراء التعاضد بين أبناء الوطن من خلال زراعة ما يزيد على ألف شجرة شهريا، وخمسمائة من أشتال الورود بأيدي متطوعي المبادرة العاشقين لتراب هذا الوطن.

ستبدأ المبادرة اعتبارا من الشهر الحالي، احتفالا بعيد الشجرة، وستستمر حتى إكمال اثنتي عشرة فعالية، وسيتم زراعة ما يزيد على ألف شجرة، بالإضافة للورود لزيادة الرقعة الخضراء في عمان، وإضفاء لمسة جمالية على الحدائق العامة والطرقات خصوصا في المناطق الشعبية بشوارعها وحدائقها العامة، وسيتم ننثر الزهور في طرقات عمان البهية حبا.

وبينت الدكتورة مسلم أنه تم الترتيب للمرحلة الأولى بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ممثلة بوزارة الداخلية وأمانة عمان الكبرى، حسب الأصول ووفقاً لمخططات مدروسة تحافظ على جماليات الأماكن العامة، وتم الترتيب على أن تغطي المرحلة الأولى أكبر دوار في عمان دوار النزهة، بالإضافة الى المساحات الطولية في الشوارع المحيطة، وكذلك أربع حدائق عامة محيطة، لكي يتمكن أهلنا في تلك المناطق من زيارتها وارتيادها، والاستمتاع بجماليات المكان بعد أن يتم إنجاز المرحلة الأولى هناك.

لغايات إتمام هذه المرحلة تم التعاون مع المهندس خالد الحياري؛ حيث قدم مشكورا الألف شجرة لتأمين هذه المرحلة بالأشتال اللازمة، وكذلك تم التعاون مع الشرطة المجتمعية في العاصمة، فيما يتعلق بالتنظيم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتجهيز الأماكن المختارة وتوفير المتطوعين.

وتسعى مبادرة “غرسة وطن” إلى إشراك أعضاء مجالس الأمن المحلية في كل منطقة يتم زراعة الأشجار فيها، لتعزيز دورهم في حماية هذه المساحات وإشراكهم في اختيارها، حسب حاجات كل منطقة وأولوياتها لضمان استمرارية المبادرة.