غرفة التجارة الأميركية تلتقي الوزني للحديث عن أثر جائحة كورونا على الإستثمار

عمان-الغد- عقدت غرفة التجارة الأمريكية في الأردن اليوم ومن خلال تقنية ZOOM لقاءاً مع رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، للحديث عن أثر جائحة COVID-19 على الاستثمار في الأردن، وللتعرف على الخطوات التي اتخذتها هيئة الاستثمار الأردنية والمبادرات المستقبلية في جذب الإستثمار وتمكين الإستثمارات القائمة. حيث أدار الجلسة مدير عام شركة برومين الاردن ونائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الاردن السيد سامر عصفور وبحضور رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الأردن المهندس محمد البطاينة وأعضاء الغرفة وعدد من ممثلي القطاع الخاص.

رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني أكد أن التوجيهات والمتابعة الملكية السامية المباشرة للحكومة ساهمت في توجيه أنظار العديد من دول العالم إلى الأردن في قدرته على التعامل مع جائحة COVID-19، لذلك قمنا في هيئة الإستثمار ومن خلال تشاركنا مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص بوضع خطط عمل ومبادرة لمنعة الإستثمار وإستدامة محركات ا لإقتصاد تتضمن عدة محاور تركز على إستثمارات ريادية واعدة وإستثمارات تواجه تحديات قائمة ومستقبلية وإستثمارات قائمة ومرشحه للتوسع والنفاذ المحلي والخارجي.

وقال إن هيئة الإستثمار وقبل حدوث أزمة كورونا قامت وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية بإطلاق 68 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 4.5 مليار دولار تغطي معظم مناطق المملكة، وتشمل هذه الفرص قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات.

وأضاف أنه نظراً للآثار التي تعرضت لها أغلب إقتصادات العالم بفعل جائحة COVID-19 ولتغير وسائل التواصل والترويج، قمنا في هيئة الإستثمار بعقد لقاءات تشاورية مع ممثلي العديد من القطاعات الخاصة وتم التركيز في المرحلة الأولى على قطاعات الصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وذلك لمعرفة أهم الفرص الإستثمارية المقترحة من قبلهم وذلك للبدء بالترويج لتلك الفرص من خلال عدة وسائل تتلائم مع الظروف العالمية الحالية وذلك للبدء بالترويج من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وزيادة التعاون مع السفارات الأردنية في الخارج إضافة إلى فتح مكاتب تمثيلية لهيئة الإستثمار في بعض الدول المستهدفة.

مؤكداً أننا في هيئة الإستثمار قمنا خلال الفترة الماضية بعقد لقاءات مع رجال أعمال ومستثمرين في دولة سنغافورة إضافة إلى لقاءات مع رجال أعمال أردنيين مغتربين في الخارج من خلال التواصل عن بعد، وكان لهذه اللقاءات أثار إيجابية في تعريف رجال الأعمال بأهم مزايا الإستثمار والفرص الإستثمارية الواعدة في المملكة.

وبين الوزني أن هيئة الإستثمار حريصة على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين، فحرصنا على عدم تأثر أي قطاع إستثماري من التعطل الذي حصل جراء تداعيات كورونا، فقمنا في هيئة الإستثمار بتفعيل أغلب خدمات الهيئة عن بعد، مؤكداً أن هيئة الإستثمار تستقبل الآن جميع الطلبات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية عن بعد، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني ومن خلال التطبيق الذكي لهيئة الاستثمار.

وشدد رئيس هيئة الإستثمار على ان الترويج للأردن هو مسؤولية الجميع سواء قطاع عام أو خاص، لذلك نتطلع إلى شركائنا في القطاع الخاص مستثمرين ومانحين وجهات دولية في المساهمة بترويج الأردن كبيئة واعدة وجاذبة للإستثمار.

رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الأردن المهندس محمد البطاينة، عبر عن تقديره للتعاون المستمر مع هيئة الإستثمار، وللجهود التي تبذل من الهيئة في إبراز الأردن كبيئة جاذبة للإستثمار، مؤكداً على التزام غرفة التجارة الأمريكية في الأردن ببناء الجسور بين القطاع الخاص في كل من الأردن والولايات المتحدة في محاولة لخلق شراكات من شأنها أن تشرع في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مضيفًا أن مجتمع الأعمال لديه دور هام في المساهمة في ضمان تحقيق نمو إقتصادي مستدام وشامل.