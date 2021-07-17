آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

غرفة التجارة الأميركية: زيارة الملك تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

منذ ساعة واحدة
جلالة الملك عبدالله الثاني

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن محمد نايف البطاينة، أن زيارة الملك عبدالله إلى واشنطن، كأول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، تدل على أهمية وعمق العلاقة بين البلدين.
وقال البطاينة في بيان اليوم السبت، إن اهتمام الملك بلقاء عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الأميركيين، سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأميركية المباشرة، وبناء شراكات مثمرة للطرفين، وتوفير وظائف.
وأضاف، إن زيارة جلالته للولايات المتحدة ستسرع في تعافي الشركات الأردنية من آثار جائحة كورونا، من خلال الدعم الأميركي الذي يسعى لتحديث بيئة الأعمال، وتقوية دورة الاقتصاد المحلي مباشرة. -(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock