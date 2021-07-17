غرفة التجارة الأميركية: زيارة الملك تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

عمان- أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن محمد نايف البطاينة، أن زيارة الملك عبدالله إلى واشنطن، كأول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، تدل على أهمية وعمق العلاقة بين البلدين.

وقال البطاينة في بيان اليوم السبت، إن اهتمام الملك بلقاء عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الأميركيين، سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأميركية المباشرة، وبناء شراكات مثمرة للطرفين، وتوفير وظائف.

وأضاف، إن زيارة جلالته للولايات المتحدة ستسرع في تعافي الشركات الأردنية من آثار جائحة كورونا، من خلال الدعم الأميركي الذي يسعى لتحديث بيئة الأعمال، وتقوية دورة الاقتصاد المحلي مباشرة. -(بترا)