غرفة تجارة الأردن تطلق وحدة لاحتضان الأفكار الريادية

عمان- الغد- اطلقت غرفة تجارة الأردن وحدة خاصة تحتضن الأفكار الريادية والابداعية ومشاريع ريادة الأعمال بالمملكة.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة إن انشاء الوحدة يأتي في اطار حرص وسعي الغرفة لدعم وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال تسويق الافكار والمشاريع الريادية خارجيا، والسعي لاستقطاب مستثمرين وإقامة شراكات لتنفيذها.

واضاف الرواجبة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، ان الغرفة ستعمل على ترويج المشاريع والأفكار الابداعية خارجيا من خلال علاقتها التجارية الواسعة مع رجال الأعمال من الدول العربية والأجنبية وعضويتها في اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأجنبية.

وأكد ان غرفة تجارة الاردن تعتبر المظلة الاولى للقطاع، داعيا الجهات المعنية للتنسيق والتواصل معها بكل ما يتعلق بقطاع ريادة الاعمال،موضحا أن الغرفة ستعمل من خلال الوحدة على توفير قاعدة بيانات عن واقع قطاع الريادة والافكار الابداعية بالمملكة لتسويقها في المحافل العربية والدولية التي تشارك بها والعمل على فتح أسواق جديدة أمامها.

وأكد الرواجبة أن قطاع الريادة يعد من القطاعات الرائدة التي يعول عليها في زيز مكانة المملكة عالميا في مجال قطاع الخدمات وتوفير فرص عمل للأردنيين في ظل وجود اهتمام ملكي بالقطاع.

ودعا أصحاب الأفكار الريادية لاستفادة من خدمات الوحدة وإطلاق مشاريعهم من خلال الغرفة التي ستقدم لهم الدعم الفني واللوجستي، وذلك تنفيذا للتوجهات الملكية لتمكين الشباب و مساعدتهم في تحويل افكارهم الريادية إلى مشاريع حقيقية وناجحة.

وبهذا الصدد تم إطلاق تطبيق (بونيتاس) الذي يتبع لشركة ريادية مختصة بالعناية بالسيدات لتكون أول مؤسسة ريادية يتم إعلانها من خلال الوحدة.

وقالت مؤسسة المشروع والمديرة التنفيذية له، شذى العقرباوي إن التطبيق يهدف إلى توفير مختلف احتياجات السيدات، والذي يتيح الوصول الى مجموعة كبيرة من المختصين، لما يحتويه من أسماء وعناوين لمراكز وعيادات تجميل وليزر ومنتجعات صحية وأندية رياضية ومراكز تغذية وأسنان.

و اشارت العقرباوي الى أن جميع الباقات داخل التطبيق يتم اختيارها بعناية مطلقة من أفضل المراكز لتلبية حاجات النساء مع ضمان أفضل جودة للخدمة المقدمة و أفضل سعر.

وبحسب العقرباوي يمكن للمستخدمين البحث بسهولة عن العناصر التي يبحثون عنها ويمكنهم شراء أي باقة، والدفع نقدًا من خلال خدمة الدفع عند التوصيل.