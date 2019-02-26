عمان- الغد- أفاد الفريق الإعلامي لغرفة “عمليات الجراد” المشكلة من وزارة الزراعة، أنّه ولغاية الساعة 12 من ظهر اليوم، أنّه لم يتم رصد أي من الجراد في العقبة ومناطق جنوبية أخرى، وإنما جنادب وحشرات أخرى في 3 مواقع.

وقال بيان صادر عن الفريق إنّه “بناء على المسوحات ليلة الأمس وفجر اليوم الثلاثاء 2019/2/26 وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا لكافة المواقع التي ورد فيها معلومات عن وجود جراد صحراوي فقد كانت النتائج كالتالي:

_ المدورة / جنادب وحشرات اخرى ولا يوجد جراد

_ العقبة / ثلاثة مواقع جنادب وحشرات اخرى ولا يوجد جراد

_ النقاط الحدودية/ موقعين / جنادب وحشرات اخرى ولا يوجد جراد

وننوه البيان إلى أن وجود الجنادب طبيعي وهي حشرات محلية تنشط في نهاية شهر شباط وطوال فترة الربيع وتسير في مجموعات بسيطة وتنشط في أماكن توسع الأضواء ليلا وهي مختلفة بالسلوك والشكل عن الجراد الصحراوي وحوريات الجراد.

وأكدت الغرفة على ضرورة تحري الدقة في تناقل الاخبار الخاصة بتحرك الجراد والتوجه لصفحة الوزارة في التساؤل عن أي حشرة تثير الشبهة.