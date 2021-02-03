غرفة عمليات في التربية لاستقبال الملاحظات حول العودة للمدارس

عمان- شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات في مركز الوزارة لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول العودة التدريجية للطلبة بداية الفصل الدراسي الثاني في السابع من الشهر الحالي.

وخصصت الوزارة عددا من ارقام الهواتف في الغرفة لاستقبال هذه الملاحظات وهي : ( 065662475/ 065692368/065699916 /5666492 تليفاكس/ 0791881439/0791881450/ 0791881434 /0791881435 / 0791881436 / 0777713362 / 0795927905 / 0790097192 / 0797142880/ 0795561995 / 0795070577 / 0777222151 ).- (بترا)