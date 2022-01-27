غرف الصناعة: إلغاء القوائم الاسترشادية يدعم الصناعة الوطنية

ثمنت غرفتي صناعة الأردن وعمان قرار دائرة الجمارك الأردنية بإلغاء القوائم الاسترشادية في تخمين الألبسة والاحذية والسجاد المستورد من الصين وتركيا، مشددتين على انه يدعم الصناعة الوطنية.

ولفتت غرفة صناعة الأردن الى دورها في هذا المجال، حيث يتم الترتيب حالياً والتنسيق لعمل تدريب موسع لموظفي الجمارك لمختلف أصناف الألبسة والأحذية والسجاد في المصانع الأردنية لصقل خبراتهم الحالية ورفع كفاءة عمليات التخمين لكادر وفريق الجمارك.

وشددت الغرفتان في البيان الذي اصدرتهما اليوم، على ان الغرف الصناعية تدعم هذا القرار لانه يضبط الية التخمين ويضمن اعتماد قيم الانتاج الفعلية.

وقالت ان هذه القوائم كانت قاصرة ولم تشمل على العديد من الأصناف وذلك لتعدد أشكال الألبسة والاحذية والسجاد وموديلاتها، مما كانت تسمح هذه القوائم لجدل كبير وعدم انصاف في تخمين سعر القطع الحقيقي، الامر الذي ينتج عنه عمليات تهريب من خلال تقديم أسعار مخفضة عن السعر الحقيقي.

واعتبرت انه من أهم القرارات التي من المتوقع ان تنعكس ايجاباً في ضبط عمليات التهريب وتحسين التخمين القائم على المعرفة العلمية والعملية.

ولفت البيان الى ان دائرة الجمارك تستأنس في عملها على هذه القوائم من خلال اعتماد أسعار الألبسة والاحذية والسجاد والتي تعتبر نسبياً منخفضة إن تم مقارنتها مع كلف التصنيع الفعلية سواءً في الأردن او حتى في بلد المنشأ.

وأوضحت ان هذه الأسعار يتم اعتمادها في احتساب نسب الرسوم الجمركية المفروضة على كل قطعة.

وأشارت الى انه وبالنظر الى ممارسات الدول سواءً العالمية أو المجاورة، فان معظم هذه الدول لا تعتمد على القوائم الاسترشادية في عمليات التخمين وانما عمليات تخمين فعلية مبنية على خبرات مكتسبة لفريق عمل دائرة الجمارك بصورة عامة.