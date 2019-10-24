غرناطة يريد الاستفادة من تأجيل الكلاسيكو

مدريد- يسعى غرناطة للاستفادة من تأجيل “كلاسيكو” الغريمين برشلونة وريال مدريد لتصدر ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم مؤقتا، عندما يستقبل ريال بيتيس بعد غد في المرحلة العاشرة التي تفتتح اليوم بمواجهة بين فياريال والافيس.

ويحتل غرناطة المركز الثالث بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب في آخر موسمين ونقطة عن ريال مدريد الثاني، وهو خسر مباراتين من أصل تسع أمام اشبيلية وريال مدريد.

فبعد خسارته امام ريال مدريد، عوض الفريق الاندلسي بالفوز على اوساسونا بهدف البرتغالي دومينغوس دوارتي في مباراة خشنة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الاسبانية على ملعب “كامب نو” في 26 الحالي، لكن مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت الى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين 9 و13 عاما بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا العام 2017.

وأكد الاتحاد الاسباني، أول من أمس، أن المباراة ستقام يوم 18 كانون الاول (ديسمبر) المقبل “بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة”.

لكن رابطة الدوري اقترحت إقامة المباراة في الرابع من كانون الاول (ديسمبر)، وأكدت أنها ستتقدم باستئناف “لا تشارك الرابطة قرار لجنة المسابقات بتحديد 18 كانون الأول (ديسمبر) موعدا للكلاسيكو وستستأنف”.

وفي أسباب معارضتها للموعد الجديد، قالت إن القواعد تنص على إقامة المباريات المؤجلة في أقرب فرصة ممكنة، وهي 4 كانون الاول (ديسمبر) وإن الأندية لا سلطة لديها في تحديد مواعيد المباريات.

ويمكن لثلاثة أندية أخرى اللحاق ببرشلونة المتصدر؛ اذ يملك كل من ريال سوسييداد واتلتيكو مدريد وإشبيلية 16 نقطة.

ويبحث اتلتيكو مدريد الخامس عن تعويض تعادله في ثلاث مباريات متتالية، عندما يستقبل اتلتيك بلباو الثامن الباحث عن فوز اول في خمس مباريات. ونجح لاعبو المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني بتحقيق الفوز غلى باير ليفركوزن الالماني 1-0 بهدف الفارو موراتا في دوري ابطال اوروبا، ليتساوى فريق العاصمة مع يوفنتوس الايطالي بسبع نقاط في صدارة مجموعته.

أما ريال سوسييداد فيحل على سلتا فيغو الرابع عشر، فيما يستقبل اشبيلية خيتافي التاسع والفائز في آخر مباراتين.-(أ ف ب)