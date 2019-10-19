غرناطة يستعيد توازنه وينتزع وصافة “الليغا” مؤقتا

مدريد – استعاد غرناطة توازنه وانتزع المركز الثاني مؤقتا بفوزه على ضيفه أوساسونا 1-0، في المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل البرتغالي دومينغوس دوارتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38، وعاد غرناطة، مفاجأة بداية الموسم، إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام مضيفه ريال مدريد 2-4 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الخامس هذا الموسم رافعا رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ريال مايوركا اليوم السبت، وبالفارق ذاته أمام برشلونة الذي يحل ضيفا على إيبار.

🎙️ Zona flash | @YangelHerrera8 📝 "Estoy orgulloso de estos extraordinarios jugadores que lo dan todo". 📝 "Me siento bastante bien. Sumar minutos me da confianza". #GranadaOsasuna #EternaLucha pic.twitter.com/C5aYLEn1pD — Granada C.F. (@GranadaCdeF) October 18, 2019

في المقابل، مني أوساسونا بخسارته الثانية هذا الموسم فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا بانتظار باقي مباريات المرحلة.

ويلعب السبت أيضا أتلتيكو مدريد مع فالنسيا، وخيتافي مع ليغانيس، على أن تُختتم المرحلة الأحد بلقاءات ألافيس مع سلتا فيغو، وريال سوسييداد مع ريال بيتيس، وإسبانيول مع فياريال، وأتلتيك بلباو مع بلد الوليد، وإشبيلية مع ليفانتي.

(أ ف ب)