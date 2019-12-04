“غروهي” تحصد جائزة “العلامة التجارية” من Red Dot

عمّان- أمام حضورٍ حاشد فاق عددهم 1400 شخص، كُرمت غروهي، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التجهيزات الصحّية، بجائزة التميّز” Red Dot العلامة التجارية لهذا العام”، خلال حفل جوائز Red Dot الذي أُقيم في 1 تشرين الثاني في كونزيرثاوس في برلين. وتُمنح هذه الجائزة الاستثنائية لأفضل علامة تجارية في قطاع معيّن. ونظراً لجودة تصميمها وتميزه، ومحافظتها على قيّمها عبر قنوات متعددة، حصدت غروهي النجاح واعتراف لجنة المحلفين المؤلفة من مجموعة من الخبراء، الذين قاموا بمناقشة وتقييم ما مجموعه 8697 مشارك. والى جانب غروهي حصدت كلٌ من شركة الاتصالات الألمانية Deutsche Telekom وشركة HappyGoal تميّز عالي المستوى عن قسم “العلامات التجارية”.

توماس فوهر، المدير التنفيذي للعمليات في “غروهي” قال تعليقاً على هذا الفوز: “نحن سعداء بهذه الجائزة. وهي بمثابة تقدير لعلامة غروهي وللعاملين فيها في أكثر من 150 بلد حول العالم، الذين يمثلون تجربة إتساق العلامة التجارية يوماً بعد يوم. وفي الوقت نفسه، هو اعتراف بالمسار الجديد الذي اتبعناه لإحاطة علامة غروهي ومنتجاتها بإطار عاطفي في سياقٍ كلي، والذي من شأنه أن يعطيها الأهمية التي تستحقها، إلى ما هو أبعد من إطار قطاع الصناعة الصحية”.