“غروهي” تطرح مجموعة واسعة من المنتجات العصرية

عمان- انغمس في بعد جديد للاستحمام؛ هذا ما يقدمه رشاش الاستحمام Euphoria الجديد المزود بنظام SmartControl من “غروهي”. فمن الآن وصاعداً ستصبح تجربة “الدفع، الدوران، الاستحمام” أكثر تعددية؛ حيث أصبحت التقنية الذكية جزءاً من خط تصميم آخر ناجح من “غروهي” -ألا وهو رشاش الاستحمام Euphoria المزود بنظام SmartControl من “غروهي”. يوفر التركيب الجديد المثبت على السطح شكلاً نحيلاً جداً لوحدة التحكم بنظام SmartControl، إضافة لإمكانية تنظيم درجة الحرارة لتناسبك بفضل جهاز تنظيم الحرارة GROHTHERM.

ويزخر رشاش الاستحمام Euphoria الجديد المزود بنظام SmartControl من “غروهي” بتقنيات وجودة تصنيع وفقاً لأعلى معايير الصناعة الألمانية التي يختصرها شعار الشركة “صنع في ألمانيا”، مع ميزة رشاشات استحمام رأسية متعددة النفاثات. ويتألف محور نظام الاستحمام الذكي من وحدة التحكم بتقنية الدفع والدوران المركبة في الأمام. كما توفر الصور التوضيحية الفريدة المسماة EasyLogic من “غروهي” شرحاً للعمليات البديهية. وتتولى المقابض عملية تعديل كمية المياه وفق مزاج الشخص، من حمام خفيف إلى انتعاش قوي. كما يمكن اختيار أنواع الرش بمجرد كبسة زر، فالزر الأول مثلاً يشغّل رشاش الاستحمام اليدوي من Euphoria أو مقبض Euphoria Cube مما يوفر مرونة عالية تتيح توجيه المياه حيث تحتاجها تحديداً، بينما يوفر الزر الوسطي القوة القسوى لنظام التحكم الذكي SmartControl. وبفضل النسخة الجديدة من فوهة الرش ActiveRain، يمكن للمستخدم اختيار الرذاذ القوي الذي يدفق رغوة الشامبو أو الرذاذ المركز الذي يسهم في التدليك لإزالة ضغوطات الحياة اليومية. أما الزر الثالث المزود بنمط الرش PureRain الرقيق فيقدم تجربة استرخاء تام أثناء الاستحمام. وبعد توقيف تدفق المياه، يقوم النظام تلقائياً بحفظ نمط التدفق المختار حتى الاستحمام التالي.