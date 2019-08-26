“غروهي” تنال جائزة “Red Dot”

عمان- في ظل أجواء حماسية سيطرت على لجنة تحكيم جوائز “Red Dot” لمسابقة تصميم العلامات التجارية والاتصالات 2019، منح الخبراء الدوليون التميز “Red Dot العلامة التجارية لهذا العام” لـ”غروهي”؛ الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التجهيزات الصحية. كما مُنحت أفضل علامة تجارية في هذه الصناعة. على مدى أيام، قامت مجموعة من الخبراء بتدقيق ومناقشة وتقييم ما مجموعه 8697 مشاركا. ونظراً لجودة تصميمها وتميزه، ومحافظتها على قيمها عبر قنوات متعددة، حصدت “غروهي” النجاح واعتراف وتقدير لجنة المحلفين. وإلى جانب “غروهي” حصدت كل من شركة الاتصالات الألمانية “Deutsche Telekom” وشركة “HappyGoal” تميّزا عالي المستوى عن قسم “العلامات التجارية”.

ومن جهته، قال توماس فوهر، المدير التنفيذي للعمليات في “غروهي”: “نحن سعداء بهذه الجائزة. وهي بمثابة تقدير لعلامة غروهي وللعاملين فيها في أكثر من 150 بلدا حول العالم، الذين يمثلون تجربة اتساق العلامة التجارية يوماً بعد آخر. وفي الوقت نفسه، هو اعتراف بالمسار الجديد الذي اتبعناه لإحاطة علامة غروهي ومنتجاتها بإطار عاطفي في سياق كلي، والذي من شأنه أن يعطيها الأهمية التي تستحقها، إلى ما هو أبعد من إطار قطاع الصناعة الصحية”.

وفي الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ستتوجه الأنظار في قطاع التصميم الدولي إلى “غروهي”، ففي تلك الليلة ستتسلم العلامة التجارية جائزتها وذلك خلال حفل توزيع جائزة “Red Dot”. البروفيسور الدكتور بيتر زك المؤسس والرئيس التنفيذي لجائزة “Red Dot”، سيسلم الجوائز، وهو توجه بالتهنئة المسبقة للحائزين على التقدير، بالقول: “إن نيل تقدير لجنة تحكيم Red Dot ليس بالمهمة السهلة. فالخبراء لدينا دقيقون للغاية ويقومون بمراجعة ودراسة جميع المرشحين عن كثب وفقاً لمعايير صارمة، قبل التوصل إلى قرار بشأن منح التميز. وهم يعتمدون هذا النهج الدقيق على وجه الخصوص في القسم الذي أُدخل حديثاً على فئة العلامات التجارية. وهذا سبب إضافي للحائزين على جائزة Red Dot: تميز العلامة التجارية لهذا العام، ليشعروا بالفخر بأنهم استحقوا تقدير لجنة التحكيم في هذا المجال. موقعهم الريادي في تحقيق التواصل للعلامة التجارية هو دليل على نجاحهم في تكريس صورة متناغمة للعلامة التجارية عبر قنوات مختلفة. أتوجه بالتهنئة للفائزين الذين استحقوا الفوز، وذلك على أدائهم المتميز وأتطلع لتسليمهم جوائزهم شخصياً، وهذا الأمر يكتسب رمزية معينة في إطار نجاحهم المتميز في جائزة Red Dot”.