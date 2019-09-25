“غروهي” تُطلق وحدة أعمال جديدة لأنظمة المياه والفلترة



عمان- أعلنت غروهي، العلامة التجارية العالمية الرائدة في قطاع توفير الحلول المتكاملة للحمامات والتجهيزات الصحّية وكجزء من شركة LIXIL، عن تأسيس وحدة أعمال جديدة تُعنى بأنظمة المياه والفلترة وسكك المطبخ في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ستركز الوحدة الجديدة على الإستفادة من قسم أنظمة المياه الذي شهد نمواً سريعاً لاسيما من خلال المنتجات المميزة غروهي Blue وغروهي Red. وستتولى أندريا بوسمان منصب نائب الرئيس الأول لأنظمة المياه والفلتر وسكك المطبخ في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا رسمياً ابتداءً من الأول من تشرين الأول 2019. وستواصل بوسمان في منصبها الجديد التنسيق مع جوناس برينوالد، نائب رئيس العلامة التجارية لمنطقة شمال وشرق أوروبا.

وعبّر برينوالد عن حماسته لتولي أندريا بوسمان مهمتها في وحدة أنظمة المياه الجديدة. وقال:” تسويق ونشر منتجات مستدامة مثل غروهي Blue وغروهي Red، ينطوي على إمكانات كبيرة، لا سيما على الصعيد الدولي. فأنظمة المطبخ الذكية تأتي على رأس اهتمامات عملائنا، إذ إنهم من خلالها يمكنهم توفير المياه والطاقة، والحد من استهلاك ثاني أكسيد الكربون وتحقيق التوازن في كمية النفايات المنتجة. أندريا بوسمان لديها خبرة استراتيجية وتجارية واسعة النطاق. وتتكامل هذه الخبرة مع معرفتها العميقة وقدراتها في زيادة الفرص التجارية الجديدة، الأمر الذي نعتبره مكسباً كبيراً لغروهي وLIXIL في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي نعمل فيه على رسم ملامح المستقبل”.

عملت أندريا بوسمان في غروهي Deutschland Vertriebs GmbH لأكثر من اثني عشر عاماً، حيث تولت على مدى ست سنوات منصب نائب الرئيس الإقليمي لألمانيا والنمسا وسويسرا. وخلال فترة قيادتها، أنشأت غروهي إستراتيجية إدارة الحساب الأساسي على مستوى عالي من الحرفية.