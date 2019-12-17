“غروهي” من أفضل 3 شركات كبرى مستدامة في ألمانيا

عمّان- حافظت غروهي على مركزها بين أفضل ثلاث شركات في فئة “الشركات الكبرى الأكثر استدامة في ألمانيا 2020″، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاستدامة الألمانية الذي جرى في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 في دوسلدورف في ألمانيا. ولقد نجحت غروهي في ترسيخ مكانتها الرائدة في هذه الجائزة بفضل تطبيقها نهج الاستدامة 360 درجة، وقبل كل ذلك، نظراً للتقدم الذي أحرزته على صعيد توفير الموارد. ولقد عبّر توماس فوهر، المدير التنفيذي للعمليات في غروهي عن فخره بهذه الجائزة وقال: “نحن فخورون بأن نهج الاستدامة الشامل لدينا، والذي ندمجه في جميع مجالات النشاط الذي نقوم بها في “غروهي”، أتاح لنا تحقيق أعلى تصنيف في جائزة الاستدامة الألمانية”. وأضاف” أظهرت تجربتنا اليومية بأن النجاح الاقتصادي وممارسات الأعمال التجارية المستدامة، يجب ألا يستبعد أحدهما الآخر. وهذه الجائزة تؤكد على سعينا المستمر لتحقيق أهداف الاستدامة لدينا، وفي الوقت نفسه تشكل حافزا لنا لزيادة التزامنا إلى أبعد من ذلك”.