فنون

“غريب” يبث الذعر في قلوب المشاهدين عبر شبكة “نتفلكس”

منذ ساعة واحدة
مشهد من فيلم الرعب "غريب" على نتفلكس - (الغد)

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عمان-الغد- سبب فيلم رعب صدر حديثاً عبر شبكة “نتفلكس” الرقمية صراخ بعض المتفرجين بصوت عال، وعدم القدرة على النوم في العتمة. هذا وتم طرح فيلم الرعب الفلبيني “غريب” أو (Eerie)، عن القوى الخارقة للطبيعة، في وقت سابق من هذا العام، وأضيف إلى مكتبة منصة البث التدفقي في شهر تموز (يوليو).
وتدور أحداث الفيلم في مدرسة كاثوليكية حصرية للبنات، ويقدم “مستشارة لتوجيه الاستبصار” التي “تعتمد على شبح من أجل الكشف عن الماضي المسيء للدير” عقب وفاة طالبة انتحاراً.
وغرد العديد من المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الفيلم أصابهم بالذعر. وكتب أحد الأشخاص “يجب أن يشاهد الجميع فيلم “غريب” على نتفليكس، أكاد أموت من الخوف وأنا أتابعه”.
بينما قال شخص آخر إنه صرخ أكثر من ثلاث مرات خلال 20 دقيقة فقط شاهدها من العمل، بينما غرد أحد المشاهدين على “تويتر”: “شاهدت للتو “غريب “على نتفلكس، يا إلهي.. أين الضوء؟ إنه مخيف جداً”. فيما كتب أحدهم: “إن مشاهدة فيلم “غريب” على نتفلكس وأنت مقيم وحدك في الفندق، ليس بالفكرة الجيدة”.
وفيلم “غريب” (Eerie) من بطولة بيا ألونزو و شارو سانتوس كونسيو، ومن إخراج ميخايل ريد، ويعرض حاليا على “نتفلكس”.

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