غريزليز يخسر جهود مورانت بين 3 و5 أسابيع لـ “NBA”

لوس انجليس – أعلن ممفيس غريزليز الثلاثاء أن جا مورانت الذي اختير الموسم الماضي أفضل مبتدىء “روكي” في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سيغيب عن الملاعب بين ثلاثة وخمسة أسابيع بسبب التواء في الكاحل تعرض له الإثنين.

وأصيب النجم الشاب قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة التي فاز بها غريزليز على مضيفه بروكلين نتس 116-111 بعد التمديد.

وقال غريزليز إن الفحوص الإضافية “أظهرت التواء في الكاحل من المستوى الثاني، وتحتاج فترة التعافي بين ثلاثة وخمسة أسابيع”.

وخرج مورانت من الملعب على الكرسي المتحرك، لكن رغم الأوجاع عاد ابن الـ21 ربيعا الذي سجل ما معدله 36 نقطة في المباراتين الأوليين لفريقه، الى مقاعد البدلاء من أجل مساندة زملائه الذين منحوا فريقهم فوزه الأول للموسم بفضل سلة لبراندون كلارك قبل 41 ثانية على نهاية الشوط الإضافي، قبل أن يحسم الضيوف اللقاء نهائيا برمية حرة.

وأشاد المدرب تايلور جنكينز بلاعبيه الذين تجاوزوا صدمة خسارة أحد أفضل عناصر الفريق، قائلا “لحظة من هذا النوع بإمكانها أن تختبرك حقا، لكن شباننا واصلوا قتالهم”.

وحافظ مورانت على تفاؤله في تغريدة على تويتر الثلاثاء مرفقة بصورة له مبتسما خلال إحدى المباريات، قائلا “أعلم أن الله يقوم بعمله، لذلك أنا أبستم”.