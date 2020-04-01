مدريد – اعترف الدولي الفرنسي انطوان غريزمان مهاجم برشلونة الإسباني، بأنه “يفتقد كثيرا الى كرة القدم” وذلك في دردشة مع متصفحي الانترنت في الوقت الذي يلازم فيه منزله بسبب الحجر الصحي، جراء فيروس كورونا.

وقال غريزمان احد افراد منتخب بلاده المتوج بمونديال روسيا 2018: “الحجر يسير بشكل جيد، افتقد كرة القدم كثيرا لكن لا نستطيع القيام بأي شيء”.

Benzema/Giroud : Antoine Griezmann se prononce et évite la polémique https://t.co/OiX4gA74gd — BB 10 (@csbb10) April 1, 2020

واوضح: “لقد خاب أملي جراء تأجيل كأس أوروبا 2020، لكن الامر افضل بهذه الطريقة لأننا نعاني من اصابات كثيرة ها الموسم”.

واعتبر بأن افضل مباراة خاضها “كانت مواجهة ارسنال مع اتلتيكو مدريد (فريقه السابق) في نصف نهائي الدوري الاوروبي. انا فخور جدا من دفاعي عن الوان اتلتيكو مدريد”.

وعن كيفية تمضية ايامه في المنزل في الاونة الاخيرة، قال غريزمان: “لدينا الوقت لممارسة الكثير من الرياضات، سيستمر الامر كذلك على مدى 30 يوما على الاقل. لا ادري متى يعاود الدوري ولا متى نعاود التدريبات”.