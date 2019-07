غريزمان على بعد خطوة من برشلونة

عمان – الغد – ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية في عددها الإلكتروني الصادر اليوم الإثنين ، أن (24 ساعة) فقط تفصل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان عن الإنضمام إلى صفوف برشلونة ، في صفقة طال انتظارها لا سيما بعدما أعلن اللاعب رحيله عن أتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة ينتظر تراجع قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان (28 عاما) إلى قرابة 120 مليون يورو ، كما أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد ينتظر حتى نهاية الأسبوع الحالي ليُعلن عن ضم غريزمان.

Antoine Griezmann looks set to seal a move to Barcelona for a reported £107m.

Q. Is this a good deal for both clubs?

– Barcelona get a top quality attacker in his prime at 28. While Madrid get over 100m for a 28 year old and free's up a huge chunk of their wage bill. pic.twitter.com/nJKRLIspjV

— The Voice of Football (@TVOFofficial) July 1, 2019