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غريزمان على بعد خطوة من برشلونة

منذ 51 دقيقة

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عمان – الغد – ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية في عددها الإلكتروني الصادر اليوم الإثنين ، أن (24 ساعة) فقط تفصل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان عن الإنضمام إلى صفوف برشلونة ، في صفقة طال انتظارها لا سيما بعدما أعلن اللاعب رحيله عن أتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة ينتظر تراجع قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان (28 عاما) إلى قرابة 120 مليون يورو ، كما أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد ينتظر حتى نهاية الأسبوع الحالي ليُعلن عن ضم غريزمان.

وبحسب صحيفة (ليكيب) الفرنسية ، فإن غريزمان سيوقع عقداً مع برشلونة يمتد حتى العام 2024 وسيبلغ أجره 17 مليون يورو سنوياً ، ليبدأ مرحلة جديدة في “الليغا” بعد ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد.

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