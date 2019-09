غريزمان: علينا تحسين جوانب كثيرة!

برلين – انتقد الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني، أداء فريقه أمام بروسيا دورتموند الألماني في اللقاء الذي انتهى سلبيا بين الفريقين الثلاثاء على ملعب (سيجنال إيدونا بارك) في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة بدوري الأبطال، ولكنه أقر بأهمية النقطة التي تحققت بفضل الحارس الألماني تير شتيغن.

وقال غريزمان في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “أعتقد أننا لم نسدد حتى تسديدة على المرمى. علينا العمل لتحسين الكثير من الأمور”.

Antoine Griezmann says he needs more time to "understand the movements of Suarez and Leo"…https://t.co/FyvlcnSgvp

— AS English (@English_AS) September 18, 2019