غريزمان: علينا تحسين جوانب كثيرة!

برلين – انتقد الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني، أداء فريقه أمام بروسيا دورتموند الألماني في اللقاء الذي انتهى سلبيا بين الفريقين الثلاثاء على ملعب (سيجنال إيدونا بارك) في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة بدوري الأبطال، ولكنه أقر بأهمية النقطة التي تحققت بفضل الحارس الألماني تير شتيغن.

وقال غريزمان في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “أعتقد أننا لم نسدد حتى تسديدة على المرمى. علينا العمل لتحسين الكثير من الأمور”.

Antoine Griezmann says he needs more time to "understand the movements of Suarez and Leo"…https://t.co/FyvlcnSgvp — AS English (@English_AS) September 18, 2019

وحول السبب في ظهور البلاوجرانا بهذا المستوى خارج ملعبه منذ بداية الموسم (حقق تعادلين وخسارة ما بين الليغا ودوري الأبطال)، أكد صاحب الـ28 عاما أن المباريات خارج الملعب: “تختلف كثيرا، هنا أو مع أي نادي”.

وتابع: “الجماهير تضغط أكثر، والمنافس يحظى بثقة أكبر، ويلعب بسهولة أكبر. عانينا كثيرا لخلق الفرص. هناك جوانب علينا تحسينها”.

وأقر المهاجم الفرنسي بضرورة تأقلمه أكثر على أسلوب لعب الفريق، ولكنه ذكَر في نفس الوقت بأنه أكمل شهرين فقط معه، وقال في هذا الصدد “علي أن أتأقلم على تحركات لويس سواريز، وليو ميسي، وعثمان ديمبيلي عندما يعود، وهم أيضا كذلك. علينا العمل على هذا الجانب”. (إفي)