أخبار محليةالغد الاردني

غريفيث يعلن عن مفاوضات يمنية في الأردن

منذ ساعتين
المبعوث الأممي مارتن غريفيث

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- يستضيف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث ،اجتماعًا تشاوريًا مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في عمان، الأردن ، يومي غد وبعد غد.
وأفاد مكتب المبعوث في تصريح صحفي اليوم، ان الاجتماع سيشارك فيه” مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة” .
واضاف: سوف يتركز النقاش حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية ‎الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في اليمن.

مقالات ذات صلة

“المستقلة للانتخاب”: الهيئة وضعت استعداداتها للانتخابات

منذ دقيقة واحدة

“بريطانيا” تولي “حقوق الإنسان” في المنطقة العربية اهتماما كبيرا

منذ 40 دقيقة

الأردن يختتم مشاركته بمعرضي يومكس وسيمتكس في الإمارات

منذ ساعتين

الأمير الحسين يرعى حفل إعلان الفائزين بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية (صور)

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock