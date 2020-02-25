غريفيث يعلن عن مفاوضات يمنية في الأردن

عمان-الغد- يستضيف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث ،اجتماعًا تشاوريًا مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في عمان، الأردن ، يومي غد وبعد غد.

وأفاد مكتب المبعوث في تصريح صحفي اليوم، ان الاجتماع سيشارك فيه” مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة” .

واضاف: سوف يتركز النقاش حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية ‎الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في اليمن.