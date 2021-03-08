غريفين في طريقه للدفاع عن ألوان بروكلين نتس

لوس انجليس – ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن الجناج بلايك غريفين توصل الى اتفاق مع بروكلين نتس المرشح الابرز للقب بطل دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، للانضمام الى صفوفه.

وأكدت شبكة “إي إس بي إن” استنادا الى سام غولدفيدر، وكيل أعمال غريفين، ان الاخير الذي فسخ عقده مع ديترويت بيستونز “توصل إلى اتفاق مع نتس للدفاع عن ألوانه حتى نهاية الموسم”.

وحظي غريفين (32 عاما) الذي لم يلعب منذ 12 شباط/فبراير الماضي، باهتمام كبار الاندية في الدوري، لكنه اختار الانضمام الى بروكلين نتس وبالتالي اللعب الى جوار الثلاثي كيفن دورانت وكايري إرفينغ وجيمس هاردن.

وانضم غريفين الذي اختير لمباراة كل النجوم ست مرات، الى ديترويت بيستونز عام 2017 قادما من لوس أنجليس كليبرز، وبلغ معدله معه 24,5 نقطة و5,4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة في موسمه الثاني معه، لكنه تعرض لسلسلة من الاصابات واكتفى بخوض 18 مباراة فقط في الموسم الثالث.

وبعدما تخلص من مشاكله البدنية في الموسم الحالي، خاض 20 مباراة بمعدل 12,3 نقطة و5,2 متابعات في الواحدة.

يذكر ان غريفين كان الاختيار الاول لكليبرز في درافت عام 2009 لكنه لم يلعب معه في موسمه الاول بسبب الاصابة، قبل أن يبدأ مشواره معه موسم 2010-2011 دون أن ينجحا معا في تخطي الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية. وخاض 642 مباراة في الدوري حتى الآن بمعدل 21,4 نقطة و8,7 متابعات. (أ ف ب)