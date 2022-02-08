“غرين كارد” للعمال الفلسطينيين

هآرتس

آساف اديب وكينت مان 8/2/2022

هناك شيء ما متعفن في نظام التصاريح التي تنظم دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل وتقيدهم بالمشغل. إضافة إلى وضع الفوضى الذي يعيش فيه العمال كل يوم في المعابر المكتظة واستغلالهم في أماكن العمل، هناك ظاهرة جنائية تتمثل بالاتجار بالتصاريح. حسب التقديرات، نحو نصف العمال الذين يعملون في إسرائيل، 43 ألف عامل، مطلوب منهم دفع بدل وساطة بمبلغ 2500 في الشهر مقابل تصريح العمل. هكذا، يصل نحو مليار شيكل في السنة الى أيدي مشغلين إسرائيليين ووسطاء فلسطينيين.

هذا الأسلوب يجب تغييره من أساسه. في ورقة العمل التي نشرتها مؤخرا “معا – منظمة عمال” و”ليب” لمساعدة الفلسطينيين، طالبنا بتبني أسلوب يقوم على “غرين كارد” للعمال. هكذا يستطيع العمال الفلسطينيون أن يسجلوا للعمل في فرع أو في منطقة معينة والحصول على تصريح دخول ثابت يمكنهم من البحث عن عمل بصورة حرة وتغيير المشغلين حسب اختيارهم.

الدعوة الى تبني “غرين كارد” جاءت بعد سنة على البدء في تطبيق الإصلاح في أسلوب التصاريح لعمال البناء في شهر كانون الأول 2020. الإصلاح كان رد على الانتقاد الذي استمر لسنوات الموجه للاتجار بالتصاريح، من بين جهات أخرى، مراقب الدولة وبنك إسرائيل ومنظمات عمال. ولكن الأهداف التي حددها الإصلاح، نقل الملكية على التصريح من المشغلين إلى العمال وإيجاد مسار مباشر من العلاقة بين المشغلين والعمال والقضاء على الاتجار بالتصاريح، لم تتحقق. إضافة إلى ذلك، تقرير معهد الدراسات الإستراتيجية وشهادات كثيرة جمعناها في الميدان كشفت أن الإصلاح عقد الوضع وأدى الى نتيجة معاكسة. فبدلا من اضعاف الاتجار بالتصاريح والقضاء عليه، تعززت وترسخت مكانة الوسطاء وتوسع الاتجار بالتصاريح وارتفاع ثمنها.

الفشل الأساسي هو أنه لم يتم تحديد خطوات للتنفيذ ضد المشغلين الإسرائيليين والوسطاء الفلسطينيين الذين يقومون بعقد اتفاق جنائي نتيجته هي أن العمال الفلسطينيين يجب عليهم دفع حوالي ثلث الأجر للوسطاء كي يتمكنوا من العمل. المشغلون والوسطاء يقومون بتوزيع الارباح غير القانونية فيما بينهم، الحديث يدور عن أرباح مقرونة بمخالفات مثل التحايل وتبييض الأموال وجرائم ضريبية. يجب التساؤل لماذا سلطات انفاذ القانون تتجاهل هذه الظاهرة، التي تمس كثيرا بالعمال الفلسطينيين. من المرجح أننا لم نكن لنشهد مثل هذا التجاهل لو أن ضحايا هذا الأسلوب كان من العمال الإسرائيليين.

في ظل غياب برنامج عملي لانفاذ القانون وردع المجرمين، من الواضح أن هذه الظاهرة فقط ستتسع. في السنة الماضية قررت الحكومة زيادة عدد تصاريح عمال البناء، وهكذا تمكن المشغلون والوسطاء من زيادة عملهم. بهذه الطريقة استخدم الإصلاح كمحرك أضاف قوة لآلة الاتجار بالتصاريح. عمال من منطقة نابلس قدروا أنه في المدينة ومحيطها يعمل تقريبا 40 مكتب كوسطاء للتصاريح. في مدن الضفة يوجد الآن مئات الوسطاء.

العمال الفلسطينيون الذين يئسوا من العثور على مصدر رزق في واقع الدمار والفقر، يضطرون الى دفع بدل الوساطة. هكذا، يبقى لهم أجر جزئي، بدون تعويض عن أيام الأعياد والامطار التي يتوقف فيها العمل ولا يكون له أجر. لا يحصل أي أحد منهم على قسيمة الأجر، وفي حالة وقوع حادث عمل يبقون بين السماء والارض.

مبرر اشتراط التصاريح بمصادقة المشغل هو احتياجات الأمن، والفكرة هي أن المشغل الإسرائيلي سيراقب مكان تواجد العامل الفلسطيني. فعليا، من الواضح أنه في الوضع الحالي لا يتم تحقيق هذا الهدف. من بين الـ 120 ألف فلسطيني الذين يدخلون للعمل في إسرائيل هناك حوالي 40 ألف شخص يمرون في فتحات في الجدار وأكثر من 40 ألف آخرين يشترون التصاريح من وسطاء ويتم تشغيلهم عند مشغل ليس هو المشغل الذي أعطي له التصريح. هكذا، تقريبا ثلثي العمال الفلسطينيين غير موجودين تحت الرقابة الامنية التي كانت في الاصل سبب وجود نظام التصاريح الفاسد والضار.

الاقتراح الذي يتم طرحه هنا، نقل تشغيل العمال الفلسطينيين الى طريقة “غرين كارد”، يجب أن يأتي في موازاة محاربة الاتجار بالتصاريح. الأفضلية الكبيرة لهذا الاقتراح هي خلق وضع يكون فيه العمال احرار في تغيير المشغلين.