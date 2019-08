سان فرانسيسكو – جدد درايموند غرين عقده مع ناديه غولدن ستايت ووريرز في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة لمدة 4 سنوات إضافية، ليبقى في صفوفه حتى عام 2024 كما أعلن مدير أعماله لشبكة “إي أس بي ان”.

وكان يمكن للاعب البالغ من العمر 29 عاما أن يصبح لاعبا حرا اعتبارا من تموز (يوليو) 2020، لكن ريتش بول مدير اعماله أكد بانه موكله سيبقى في صفوف ووريرز، وسيتقاضى غرين بالتالي مبلغا مقداره 118 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.

The Warriors have signed forward Draymond Green to a multi-year contract extension: pic.twitter.com/Egu976BRA7

— Warriors PR (@WarriorsPR) August 4, 2019