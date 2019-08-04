سان فرانسيسكو – جدد درايموند غرين عقده مع ناديه غولدن ستايت ووريرز في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة لمدة 4 سنوات إضافية، ليبقى في صفوفه حتى عام 2024 كما أعلن مدير أعماله لشبكة “إي أس بي ان”.

وكان يمكن للاعب البالغ من العمر 29 عاما أن يصبح لاعبا حرا اعتبارا من تموز (يوليو) 2020، لكن ريتش بول مدير اعماله أكد بانه موكله سيبقى في صفوف ووريرز، وسيتقاضى غرين بالتالي مبلغا مقداره 118 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.

The Warriors have signed forward Draymond Green to a multi-year contract extension: pic.twitter.com/Egu976BRA7 — Warriors PR (@WarriorsPR) August 4, 2019

وكان غرين أحد الركائز الأساسية الى جانب ستيفن كوري وكلاي طومسون خلال تتويج ووريرز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة أعوام 2015 و2017 و2018.

ومنذ بداية مسيرته في الدوري الأميركي، سجل غرين معدلا مقداره 9.1 نقاط في المباراة الواحدة بالإضافة الى 6.9 متابعات و 6.4 تمريرات حاسمة، أما في مباريات “البلاي أوف”، حيث خاض 123 مباراة، فترتفع النسبة الى 12.5 نقطة في المباراة الواحدة مع 9.3 متابعات و 6.1 تمريرات حاسمة. (أ ف ب)