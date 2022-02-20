غزال: تنظيم قطاع الصيانة العامة يزيد الدخل الوطني

سماح بيبرس

عمان- قال أمين عام مؤسس مبادرة “مهن من ذهب” م.محمد غزال “إن تنظيم قطاع الصيانة العامة والخدمات المنزلية في الأردن -الذي يضم أكثر من 500 ألف فني وحرفي- يحتاج إلى تكاثف جهود الجهات المختلفة، منها الحكومة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيم القطاع وشموله تحت مظلة مستقلة”.

ويرى غزال أن هذا القطاع يعد رافداً مهماً للوظائف في الاقتصاد، ولا بد من استغلاله بطريقة صحيحة لمحاربة الفقر والبطالة.

وأوضح أن تنظيم القطاع وإيجاد التشريعات الناظمة له سيساعد على زيادة إقبال الباحثين عن عمل في هذه المهن.

وأشار إلى أن القطاع المهني وأعمال الصيانة والإنشاءات تشكل ركيزة أساسية في المجتمعات المتقدمة، وتفتح بابا لزيادة الدخل الوطني وخفض نسب البطالة، وتعد منهجا سليما للتوازن بين العمل الأكاديمي والمهني، وهذا ما لا يمكن تحقيقه دون الاهتمام بالفني والارتقاء بالمهنة والعاملين فيها.

ولفت إلى أن الأردن يستطيع تصدير العمالة المهنية المدربة والمؤهلة للعديد من الدول العربية، لكن قبل ذلك لا بد من تدريبه وتأهيله بشكل جيد ليكون قادرا على منافسة الجنسيات الأخرى.

وقال “هناك عزوف لدى الشباب الأردني عن دراسة تخصصات العمل المهني “بحجة ثقافة العيب”، وغياب الاهتمام الكافي بالفنيين والمهنيين على مختلف المستويات الرسمية وغيرها”.

ووفقا لغزال، فإنه لا بد من العمل على تغيير النظرة النمطية لهذه المهن في الأردن والعمل على تغيير ثقافة الشباب، وخصوصا في المدارس، لتوجيههم نحو التعليم التقني والمهني، بحيث لا يضاف هؤلاء الى صفوف العاطلين عن العمل مستقبلاً ويكون لهم مصادر دخل.

وأوضح أنه من الممكن توجيههم للتعلم في هذه المجالات في معاهد وكليات متخصصة بعيدا عن النظرة التقليدية عن طريق “حواضن تعليمية على نسق جامعي”، مع التركيز على الإناث، خصوصا أن هناك عزوفا واضحا من قبلهن للتوجه لهذا النوع من التعليم، فلماذا “لا يكون هناك “سباكات”، “فنييات تكييف” مثلا يقدمن الخدمة لمدارس البنات أو لسيدات في منازلهن؟.

كما أشار غزال الى ضرورة العمل على محور المجتمع من خلال زيادة الوعي بأهمية مثل هذه المهن، والنظر اليها بطريقة مماثلة للأعمال الأخرى، وتغيير النظرة التقليدية لها.

وفي هذا الجانب، يرى غزال أن توفير بيئة عمل مناسبة لهذه المهن وإيجاد حقوق لهم مثل “الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرهما” سيساعد على زيادة الإقبال على هذه المهن.

ومن جهة أخرى، يركز غزال على أن تنظيم القطاع سيحسن من مستوى الخدمات المقدم للمواطن، وهو يرى أن إيجاد ما يسمى بـ”شهادات مزاولة مهنة” سيضمن تحسين مستوى هذه الخدمات.

وقال “التقديرات تشير الى أن هناك آلاف الفنيين في الأردن ليس لهم تصنيف فني أو شهادة، كما أنه ليس هناك نظام تسعير واضح”، إضافة الى أن المواطن لا يعرف مع من يتعامل و”من يدخل بيته”، مؤكدا ضرورة توفير قاعدة بيانات لهذه الفئة.

وأضاف “عملت على مبادرة “مهن من ذهب” التي أطلقت العام 2020 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تجميع بيانات لحوالي 42 ألف مهني (خلال فترة كورونا)، وأوجدت فرص عمل للعمال والفنيين في أحلك الظروف، ومكنتهم من الاعتماد على ذاتهم وإعالة أنفسهم وعائلاتهم في ذروة تفشي الوباء”.

وقد استطاعت المبادرة من خلال منصتها استصدار 14300 تصريح تنقل مكنتهم من العمل خلال الحظر.

ووفقا لغزال، فإن “التحدي الحقيقي” اليوم هو في تشجيع هؤلاء الفنيين للتسجيل في المنصة والإدلاء ببياناتهم؛ حيث يبقى هناك تخوف من قبلهم بملاحقتهم مستقبلا ضريبياً، وبالتالي يمتنعون عن التسجيل، مؤكدا في هذا السياق ضرورة أن يكون هناك إجراءات من قبل الحكومة لتشجيعهم للتسجيل كإعفائهم من الضرائب أو الرسوم وتقديم الضمانات اللازمة لهم لحمايتهم.

وأوضح غزال ضرورة توجيه صناديق المانحين لدعم تنظيم القطاع، ومخاطبة المانحين لتوجيه التمويل للمبادرات التي تخدم هذا القطاع.