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غزة: الإفراج عن 45 سجينا لتعزيز أجواء الانتخابات الفلسطينية

منذ ساعة واحدة

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غزة- افرجت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس،عن 45 محكوما وموقوفا، في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة .
وقامت هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفا.
واكدت الوزارة في بيان صحفي،اليوم الخميس ، أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي.-(بترا)

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