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غزة تبدأ الرد والاحتلال يوسع عدوانه (تحديث مستمر+ فيديو)

3:36 م2023-05-10

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فيما يلي آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاغ عزة ورد فصائل المقاومة عليه:

اعتبارا من الساعة 3 بعد الظهر

*إطلاق أكثر من 100 صاروخ من غزة على المستوطنات الإسرائيلية في غضون ساعة ونصف.

*الجيش الإسرائيلي: إطلاق 40 صاروخا على سديروت وغلاف غزة و20 نحو عسقلان وأسدود و3 نحو تل أبيب خلال ساعتين.

*دوي انفجار في تل أبيب نتيجة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ فلسطينية.

ارتفاع عدد شهداء العدوان منذ بدئه إلى 17 شهيدا و37 مصابا (وزارة الصحة).

*قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة وشمالها بالقرب من أحياء سكنية.

*مصادر طبية: إصابة 5 إسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ من غزة

*لحظة هروب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف نحو الملاجئ بعد إطلاق صفارات الإنذار

*مستوطنون يهربون لحظة سماع صافرات الإنذار

اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر

*إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية جنوبي الكيان.

*دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق بينها “سديروت” وعسقلان، فيما وسع طيران الاحتلال قصفه على القطاع.

الثلاثاء

أبو حمزة، الناطق العسكري باسم “سرايا القدس” (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، أكد الالتزام بالواجب تجاه الشهداء ومواجهة العدوان بكل إقدام.

وأضاف أبو حمزة، في بيان مصور عقب من اغتيال الجيش الإسرائيلي ثلاثة من قادة سرايا القدس بغارات جوية فجر الثلاثاء على مناطق مختلفة من قطاع غزة، أن هذه المجازر ستزيد الشعب الفلسطيني تمسكا بالمقاومة حتى تحرير كل فلسطين.

أسفرت الغارات عن استشهاد 16 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 سيدات وإصابة 20 آخرين، فيما قالت سرايا القدس إن 3 من قادتها وزوجاتهم وأبنائهم من بين الضحايا.

3:36 م2023-05-10
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