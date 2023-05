غزة تبدأ الرد والاحتلال يوسع عدوانه (تحديث مستمر+ فيديو)

فيما يلي آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاغ عزة ورد فصائل المقاومة عليه:

اعتبارا من الساعة 3 بعد الظهر

*إطلاق أكثر من 100 صاروخ من غزة على المستوطنات الإسرائيلية في غضون ساعة ونصف.

*الجيش الإسرائيلي: إطلاق 40 صاروخا على سديروت وغلاف غزة و20 نحو عسقلان وأسدود و3 نحو تل أبيب خلال ساعتين.

*دوي انفجار في تل أبيب نتيجة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ فلسطينية.

ارتفاع عدد شهداء العدوان منذ بدئه إلى 17 شهيدا و37 مصابا (وزارة الصحة).

*قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة وشمالها بالقرب من أحياء سكنية.

This is the Gaza's situation right now.

