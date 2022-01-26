غزة تسجل 1250 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة، في قطاع غزة، 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

واشارت الوزارة بموجب التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، الى انه تم إجراء 2930 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل اي حالات وفاة، لافتة الى تعافي مئة حالة.

واضافت ان إجمالي المصابين بلغ 196578، بينها 5456 حالة نشطة و 189378 حالة تعاف، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1744 وفاة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81، فيما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.- (بترا)