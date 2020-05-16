غزة: تعافي 16 من أصل 20 مصابا بكورونا

غزة – اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ان اثنين من المصابين بفيروس كورونا تماثلا للشفاء ليرتفع اجمالي حالات التعافي إلى 16 حالة، فيما لا تزال 4 حالات تحت العلاج بمستشفى العزل وحالتهم مطمئنة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة في تصريحات صحفية إن المختبر المركزي فحص 106 عينات خلال 24 ساعة الماضية، وجميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه بعد إتمام توزيع واستضافة 1168 عائدا في الدفعة الثالثة عبر معبر رفح البري، فإن وزارة الصحة تتابع 1574 مستضافا في 16 مركزا للحجر الصحي لقضاء فترة 21 يوما برعاية كاملة.

وطالب القدرة الجهات المعنية بدعم الاحتياجات الطارئة لوزارة الصحة من الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة وباء كورونا. -(بترا)