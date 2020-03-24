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غزة تعاني نقصا دوائيا كبيرا

منذ 42 دقيقة

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غزة – قال الناطق باسم وزارة الصحة اشرف القدرة ان الوزارة انهت الحجر المنزلي لـ 1341 عائداً الى قطاع غزة لم تسجل عليهم أي اعراض مرضية.
واكد القدرة في بيان صحفي ان سلسلة إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد تتزامن مع ما تعانيه من نقص حاد في 39 بالمئة من الادوية الأساسية و 23 بالمئة و 23 بالمئة المستهلكات الطبية، و 60 بالمئة لوازم المختبرات وبنوك الدم إضافة الى شح مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا بفعل الحصار الإسرائيلي.
وحمل القدرة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة مليوني مواطن في قطاع غزة وتقويضه الممنهج لمنظومة الخدمات الصحية والانسانية مما يضعنا امام منعطف خطير في مواجهة وباء كورونا المستجد.-(بترا)

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