غزة تقصف إسرائيل بأكثر من 20 صاروخا ردا على جريمة استشهاد خضر عدنان

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عصر اليوم الثلاثاء، أكثر من 20 صاروخا على المستعمرات المحاذية للقطاع، ردا على جريمة استشهاد القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن مستوطنا أصيب بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ على بلدة سيدروت في غلاف قطاع غزة، فيما أصيب عدد آخر بالهلع.

وأمرت السلطات الإسرائيلية السكان هنالك للنزول إلى الملاجئ.

وكان خضر عدنان ارتقى شهيدا صباح اليوم بعد 87 يوما من إضرابه عن الطعام من أجل نيل حريته من سجون الاحتلال.