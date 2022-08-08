غزة: عودة الحياة إلى طبيعتها

بدأت الحياة، صباح اليوم الاثنين، تعود إلى طبيعتها في قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من العدوان الإسرائيلي، الذي خلف عشرات الشهداء ومئات الجرحى ودمارا كبيرا ومعاناة لا توصف في ظل انقطاع التيار الكهربائي الذي عاش تفاصيله اكثر من 2 مليون مواطن.

ومع إطلالة صباح اليوم خرج المواطنون لتفقد الدمار الذي لحق بمحيط مناطق سكناهم وأماكن عملهم، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها في المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات.

واعلن صباح اليوم عن استئناف فتح المعابر مع القطاع ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم، حيث بدأت الشاحنات التي تحمل الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد بالدخول عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع ، فيما أعيد فتح معبر بيت حانون شمال القطاع جزئيا أمام خروج الحالات الإنسانية وعودة العالقين.

وبلغت حصيلة الشهداء 44 شهيدا من بينهم 15 طفلا واربع سيدات، و360 جريحا ، إضافة إلى تدمير وتضرر أكثر من 1600منزل جراء العدوان الإسرائيلي.-(بترا)