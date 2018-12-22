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غزة: ‘‘فصائل المقاومة‘‘ في تشاور دائم على ضوء اعتداءات الاحتلال

منذ 2 ساعتين
المقاومة الفلسطينية
جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي- (أرشيفية)

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غزة – قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة انها في حالة تشاور دائم، وستحدد غدا الاحد موقفها من عنجهية الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني خاصة استهداف المتظاهرين السلميين امس ما ادى الى استشهاد اربعة واصابة العشرات.
وذكر بيان صحفي للغرفة المشتركة اليوم السبت: انه على إثر جرائم الاحتلال الاسرائيلي بالأمس ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني فإن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في حالة تشاورٍ دائم.
واضافت الغرفة انه سيكون لها موقفٌ واضحٌ غداً الأحد لتحديد سياساتها وقواعد عملها تجاه عنجهية الاحتلال وجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة.-(بترا)

 

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