“غزة مون أمور” يفتتح “عمان السينمائي الدولي”

إسراء الردايدة

عمان- وقع الاختيار على عرض الفيلم الفلسطيني “غزة مون أمور” للمخرجين عرب وطرزان ناصر، في افتتاح فعاليات مهرجان عمّان السينمائي الدولي بدورته الثانية التي تنطلق يوم الاثنين المقبل، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

ويضم برنامج الدورة الثانية 51 فيلما من 26 دولة بين فيلم روائي، وثائقي وقصير، محلية وعالمية. وهذه المجموعة المنوعة تكمل أنشطة المهرجان لمحترفي الأفلام، وبحضور خبراء وموجهين ومدربين دوليين.

وستُعرض أربعة أفلام لأول مرة في العالم، بينما ستُعرض ثمانية أفلام في العالم العربي لأول مرة.

كما ويستضيف المهرجان حوالي 40 مخرجاً في دورته الثانية يمثلون جزءاً من مجموعة الضيوف الأجانب، والذين يمثلون أفلامهم ويجيبون عن أسئلة الجمهور.

ويستضيف المهرجان المخرج السوري محمد ملص الذي يلقي الضوء على كيفية تطور أسلوبه ولغته في صناعة الأفلام على مر السنين في برنامج المهرجان “الأول والأحدث” الذي يستعرض الرحلة السينمائية لمخرج مخضرم.

الافتتاح من فلسطين والختام من الأردن

تدور أحداث فيلم “غزة مون أمور” للمخرجين عرب وطرزان ناصر، في مدينة غزة، حيث عيسى الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق.

ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثال أثري لـ “أبولو”، ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

وكان أول عرض عالمي للفيلم الذي أنتج عام 2020 ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وشارك في عدة مهرجانات دولية ومن بينها: مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان ستوكهولم السينمائي، مهرجان سالونيك السينمائي، ومهرجان زغرب السينمائي، واختير أيضاً للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

فيلم “غزة مون أمور” من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم: سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبدالهادي، جورج اسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض.

وكان “غزة مون أمور” هو مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار الأخيرة، وحصل مؤخراً على جائزة أفضل ممثل لصالح بطله سليم ضو من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

كما حصد عدة جوائز دولية خلال مسيرته، ومنها: جائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي. يذكر أن الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا في كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصى حيث تعلقا بالسينما والرسم.

وفي عام 2013، أخرجا الفيلم القصير “كوندوم ليد” الذي اختير للمنافسة في مهرجان كان السينمائي.

وفي العام التالي، قدما تجربتهما الروائية الطويلة الأولي “ديغراديه” الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان عام 2015.

ويعد “غزة مون أمور” ثاني أفلامهما الروائية الطويلة. بينما سيعرض الفيلم الأردني القصير “ديانا” لعام 2020 من إخراج ميسون الهبيدي في حفل توزيع الجوائز الختامي في 31 آب.

ويستضيف مهرجان عمّان السينمائي الدولي خلال دورته الثانية مهرجان الفيلم الفرنسي–العربي، في قسمٍ خاص “موعد مع السينما الفرنسية-العربية”.

وسيعرض “موعد” مع السينما الفرنسية-العربية ثلاثة أفلامٍ طويلة، إمّا فرنسية أو من إنتاج مشترك مع فرنسا، كما سيعرض هذا القسم أربعة أفلام قصيرة.

5 أفلام أردنية تنافس في المهرجان

يشارك الأردن بخمسة أفلام أردنية، 4 منها تنافس في المسابقات الرسمية وواحد منها له عرض خاص، وهو فيلم “200 متر” لمخرجه أمين نايفة.

مشهد من فيلم الافتتاح “غزة مون أمور”- (الغد)

ينتمي الفيلم الى فئتي الدراما العائلية والـ Road Movie ويروي قصة زوجين– مصطفى وسلوى – يعيشان في قريتين فلسطينيتين على بعد 200 متر فقط، ولكن بينهما الجدار الفاصل. تؤثر ظروفهما المعيشية الاستثنائية والعقبات التي تعترض طريقهما على حياتهما الزوجية.

وفي يوم ما، يتلقى مصطفى مكالمة هاتفية مفادها أن ابنه تعرّض لحادث وهو في المستشفى. مسرعا لعبور نقطة التفتيش الإسرائيلية، تتحوّل رحلة الـ 200 متر الى ملحمة ينضم إليها مسافرون آخرون مصممون جميعا على عبور الحاجز.

“200 متر” هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج والكاتب الشابّ الذي أمضى سنواته التكوينية متنقلا بين الأردن وفلسطين.

وحصل الفيلم على منحة التطوير من صندوق الأردن لدعم الأفلام وشارك لاحقا في ورشة راوي لكتّاب السيناريو في الأردن.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في قسم “أيام فينيسيا”، في أيلول الماضي، حيث فاز بجائزة الجمهور.

كما حصل علي سليمان على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، ومن ثم حصد الفيلم ثلاث جوائز في مهرجان الجونة السينمائي: جائزة سينما من أجل الإنسانية، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد فيبريسكي وجائزة أفضل ممثل.

وكان من نصيب الفيلم الفوز مؤخرا بجائزتي Meet the Neighbors Golden Alexander، وأفضل مخرج في مهرجان تيسالونيكي الحادي والستين، وجائزة أفضل فيلم على الشاشة في الاختيار الرسمي للقصص الاستثنائية في مهرجان إشبيلية للأفلام.

يروي فيلم “200 متر” قصة صمود وتفاؤل في وجه الجدران والحواجز التي صنعتها أيدي البشر. يتناول المخرج والكاتب أمين نايفة جميع التفاصيل بأسلوب جميل ودقيق وغير متكلف ممزوج بالإنسانية وروح الفكاهة. أم الأعمال التي تنافس في المسابقات تعد الأولى لمخرجيها، وتضم: الفيلم القصير “الهبوط للقمّة” لآية راضي، “جيشا ل.و.ف” لمايك ف.ديرديريان، الفيلم الوثائقي “فقط البحر بيننا” للخالدية عامر علي ومرح محمد الخطيب وكارولي باوتيستا بيزارو وكريستي كوبر سيلفانو، وآخرها فيلم “هيمنغواي” لغيث العدوان وليث العدوان. وعن الأفلام التي ستعرض في المسابقات الثلاث الرسمية في مهرجان “عمّان السينمائي الدولي-أول فيلم” فهي:

الأفلام الروائية الطويلة العربية المرشحة لجائزة السوسنة السوداء: