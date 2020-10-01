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غزة: وفاة واحدة و127 إصابة جديدة بكورونا

منذ 20 دقيقة

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غزة- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس كورونا في القطاع، أنه تمّ تسجيل وفاة لمواطن يبلغ من العمر75 عاما كان في العناية المركزة بمستشفى غزة الاوروبي، مشيرة الى تسجيل 60 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.
واشارت الوزارة الى أنّ الإجمالي التراكمي لعدد المصابين بـفيروس كورونا في قطاع غزة منذ شهر آذار الماضي بلغ 3075 إصابة، منها 1655 حالة نشطة، و22 وفاة، وتعافي 1655 حالة.-(بترا)

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