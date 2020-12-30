غزة: 10 وفيات و 711 إصابة جديدة بكورونا

غزة- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل عشر وفيات و711 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، انه تم تسجيل 995 حالة تعاف جديدة من مصابي كورونا.

واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين ارتفع الى 39867 اصابة من بينها 10176حالة نشطة و29335 حالة تعاف واجمالي الوفيات 356 حالة وفاة.

واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 310 حالات واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 170 حالة.- (بترا)