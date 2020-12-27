غزة: 10 وفيات و554 إصابة جديدة بكورونا

غزة- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاحد، عن تسجيل 10وفيات و554 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، انه تم تسجيل 160حالة شفاء جديدة من مصابي كورونا .

واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 38137 اصابة، منها 10961 حالة نشطة، و26843 حالة شفاء، فيما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 333 وفاة.

وقالت إن اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفيات بلغ 345 حالة، منهم 212 مصابا حالتهم خطيرة وحرجة.-(بترا)