غزة: 1000 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات اربع وعشرين الماضية بارتفاع كبير مقارنة بالأيام الماضية .

واشارت الوزارة الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا ، الى أنه لم تسجل أي وفاة بالفيروس، مشيرة الى تعافي 50 مصابا.

واضافت ان اجمالي المصابين بلغ 194434 بينها 3521 حالة نشطة، إجمالي الوفيات 1740 والحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 75، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطرة والحرجة 41.