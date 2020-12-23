غزة: 12 وفاة و876 إصابة جديدة بكورونا

غزة – أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 12 وفاة و876 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، انه تم تسجيل 580 حالة تعاف جديدة من مصابي كورونا.

واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 35257 اصابة، منها 9849 حالة نشطة و25113 حالة شفاء و295 حالة وفاة.

واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 303 حالات، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 197حالة.

بترا