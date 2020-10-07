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غزة: 127 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة

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غزة- اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الاربعاء، عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزارة في ملخص تقريرها اليومي لفيروس كورونا، إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها بلغت 2327 عينة، لافتة الى تعافي 60 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت أن الإجمالي التراكمي لعدد المصابين منذ آذار الماضي ارتفع إلى 3700 إصابة منها 1546 حالة نشطة حاليًا وتم تسجيل 23 وفاة.-(بترا)

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