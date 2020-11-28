غزة: 4 وفيات و827 إصابة جديدة بكورونا

غزة- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 4 وفيات و827 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، إنه تم تسجيل 280 حالة شفاء جديدة من مصابي كورونا خلال الساعات الماضية.

واضافت إن الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 19160 اصابة منها 8536 حالة نشطة و10534 حالة تعاف واجمالي الوفيات 90 وفاة.

واشارت الوزارة الى أن اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى بلغت 334 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 109 حالات.-(بترا)

مقالات ذات صلة