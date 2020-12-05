غزة: 5 وفيات و584 إصابة جديدة بكورونا

غزة- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 5 وفيات و584 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة انه تم اجراء 2204 فحوصات مخبرية، لافتة الى تعافي 442 حالة جديدة من مصابي كورونا.

واشارت الوزارة الى ان اجمالي المصابين بلغ 24395 اصابة من بينها 10493 حالة نشطة و13768 حالة تعاف، فيما بلغت الوفيات 134 وفاة.- (بترا)