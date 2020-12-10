غزة: 7 وفيات و586 إصابة جديدة بكورونا

غزة– أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 7 وفيات و586 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، انه تم تسجيل 832 حالة تعاف جديدة من مصابي كورونا في الساعات الاخيرة.

واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للإصابات بلغ 26817 اصابة من بينها 9953 حالة نشطة، و16695 حالة تعاف ، و169وفاة، وان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفيات بلغ 350 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 156 حالة.-(بترا)