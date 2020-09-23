غزة: 73 إصابة جديدة بكورونا

غزة- أعلنت زارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 73 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، ان عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2099 عينة، حيث تم تسجيل 73 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 90 حالة .

واشارت إلى ان الاجمالي التراكمي للمصابين منذ اذار الماضي بلغ 2518 اصابة منها 1763 حالة نشطة و17 وفاة.-(بترا)