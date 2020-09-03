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غزة: 98 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة
جانب من إحدى عمليات فحص فيروس كورونا -(أرشيفية)

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غزة- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع صباح اليوم الخميس، إن عدد العينات الجديدة التي أخذت بلغ 1421 عينة، موضحة إن إجمالي الاصابات ارتفع الى 581 اصابة، فيما تم تسجيل 76 حالة شفاء، و5 وفيات. واشارت الى ان التزايد في عدد الاصابات واكتشاف بؤر جديدة داخل القطاع ينبئ بخطورة الحالة الوبائية.-(بترا)

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