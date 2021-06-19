غسالات الملابس من “سامسونج إلكترونيكس” بالذكاء الاصطناعي

عمان- لطالما كانت بيئة المعيشة المنزلية محط اهتمام “سامسونج إلكترونيكس”، راصدةً للارتقاء بتفاصيل الحياة اليومية ضمنها حصة كبيرة من استثماراتها الموجهة لتطوير منتجات وحلول رقمية منزلية تسهل القيام بالأعباء المنزلية وتحولها لمتعة، كما توفر الوقت والجهد.

وتعتبر غسالات الملابس التي قدمتها “سامسونج” في السنوات القليلة الماضية، من أهم ما تم تطويره لتعزيز بيئة المعيشة؛ خاصة مع دمج تقنيات وخصائص الذكاء الاصطناعي فيها، لتمكين المستخدمين من التمتع بتجربة غسيل ذكية وفعالة مع استهلاك أقل للطاقة، وضمن وقت وجهد أقل بفضل القدرة على تذكر سلوك المستخدم.

ولعل من أهم التقنيات التي تميز غسالات “سامسونج”، تقنية Eco Bubble، والتي تتيح تنظيفاً قوياً حتى في درجات الحرارة المنخفضة، لذا فهي توفر الطاقة وتحمي الملابس. وتقدم تقنية Eco Bubble تنظيفاً فعّالاً حتى في درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى 15 درجة مئوية، حيث يتم إذابة المنظف وتنشيطه وتحويله إلى فقاعات، ما يمكنه من اختراق الأقمشة بسرعة وإزالة الأوساخ بسهولة وبشكل أسرع من المنظفات المذابة التقليدية بمعدل أكثر بأربعين مرة X40 دون المساس بخامة الملابس وملمسها.

أما خاصية Bubble Soak، فتعمل على إزالة مجموعة متنوعة من البقع الصعبة مثل الدم، والشاي، والمكياج، إذْ يتم نقع الملابس في فقاعات نشطة ليتم تفكيك الأوساخ والبقع وإزالتها بشكل أكثر فعالية.

وأما تقنية QuickDrive، فتوفر وقت الغسيل حتى 50 % مع تنظيف الملابس بفعالية وبحركة ديناميكية، فيما أن خاصية AddWash، جعلت عملية غسل الملابس أكثر متعة مع إمكانية إضافة أية قطعة ملابس أو منظفات أو منعمات أو معطرات الغسيل بعد بدء دورة الغسيل بسهولة ويسر، وخلال أي مرحلة من مراحل الغسيل بفضل باب AddWash، الذي يتيح أيضاً وضع الملابس المغسولة يدوياً لشطفها أو تجفيفها بسهولة، هذا إلى جانب إمكانية تهوية حوض الغسيل دون الحاجة لفتح باب الغسالة.